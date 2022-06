ARCHIV - Franz-Robert Liskow (CDU). Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner Bundesrat Stimmenthaltung zu Militärausgaben: Kritik an Rot-Rot Von dpa | 10.06.2022, 17:24 Uhr

Für ihre Stimmenthaltung im Bundesrat zur Aufstockung der Verteidigungsausgaben in Deutschland hat die rote-rote Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns Kritik von der Opposition geerntet. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) habe zwar mit ihren Amtskollegen im Norden gefordert, dass ein großer Teil des 100-Milliarden-Euro-Sondervermögens vom Bund an norddeutsche Werften gehen soll, dem Sondervermögen selbst aber die Zustimmung verweigert. „Damit hat das Land der maritimen Industrie und dem grauen Schiffbau in MV recht unmissverständlich die kalte Schulter gezeigt“, konstatierte CDU-Landes- und Fraktionschef Franz-Robert Liskow am Freitag in Schwerin. Schon kurz nach der mit großer Erleichterung aufgenommenen Übernahme der Wismarer Werft durch den U-Boot-Bauer ThyssenKrupp Marine Systems habe die Linkskoalition „einen ordentlichen Schluck Wasser in den Wein gekippt“.