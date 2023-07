Konjunkturprognose Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild up-down up-down Konjunktur Stimmung in ostdeutscher Wirtschaft verschlechtert sich Von dpa | 28.07.2023, 11:07 Uhr

Die Stimmung in der ostdeutschen Wirtschaft hat sich im Juli deutlich verschlechtert. Der regelmäßig erhobene Geschäftsklimaindex für die regionale Wirtschaft fiel auf 91,4 Punkte, wie die Dresdner Niederlassung des Münchner Ifo-Instituts am Donnerstag mitteilte. Im Juni lag der Wert noch bei 93,4 Punkten. Damit fiel das Stimmungsbarometer zum dritten Mal in Folge. Das Ifo-Institut geht davon aus, dass die schlechte Stimmung unter anderem mit steigenden Zinsen und der hohen Inflation zusammenhängt.