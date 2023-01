Christian Pegel Foto: Soeren Stache/dpa up-down up-down Industrie Stockender Netzausbau nicht allein Schuld des Marktes Von dpa | 19.01.2023, 18:33 Uhr

Aus Sicht der Industrie- und Handelskammer in Schwerin nutzt das Digitalministerium seinen Handlungsspielraum beim Breitband- und Funknetzausbau nicht ausreichend. Bereits bei der jüngsten Versteigerung von Funklizenzen habe die IHK auf ambitionierte Auflagen zur Flächenversorgung gedrungen, sagte Matthias Belke, Präsident der Industrie- und Handelskammer, am Donnerstag in Schwerin.