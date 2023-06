2022 spielte die Geschichte „Im Angesicht des Wolfes“ in Ralswiek. Ab 24. Juni ist „Gotland unter Feuer“ auf Rügen zu sehen. Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Piraten Open Air & Müritz-Saga 2023 Termine, Preise, Schauspieler: Was Besucher zu Störtebeker, Vineta und Co. wissen müssen Von Katharina Golze | 19.06.2023, 12:39 Uhr

In dieser Woche feiern das Piraten Action Open Air in Grevesmühlen, Störtebeker auf Rügen und die Vineta-Festspiele auf Usedom Premiere. Bald startet auch die Müritz-Saga. Ein Überblick über die Saison 2023 auf den klassischen Freiluft-Theaterbühnen in MV.