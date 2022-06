Mit einem Feuerwerk endet die Premiere von "Im Angesicht des Wolfes" der Störtebeker-Festspiele auf der Naturbühne in Ralswiek auf der Insel Rügen. Foto: Stefan Sauer/dpa FOTO: Stefan Sauer Vorpommern-Rügen Störtebeker-Saison nach zwei Jahren Pause wieder gestartet Von dpa | 19.06.2022, 09:33 Uhr

Die Naturbühne in Ralswiek auf Rügen ist wieder fest in Piratenhand. Mit dem traditionellen Feuerwerk endete am Samstag die Premiere des diesjährigen Stückes - erstmals nach zwei Jahren Pause.