Brauchtum Stralsund richtet 2024 Landeserntedankfest aus 02.10.2023

Im kommenden Jahr findet das Landeserntedankfest in Stralsund statt. Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) nannte den Auftrag am Montag „Ehre, Pflicht und große Freude“. Die Stadt verpachte selbst beträchtliche Flächen Acker- und Weideland. Das kommende Landeserntedankfest soll am 5. und 6. Oktober 2024 stattfinden.