Weihnachtsmarkt Stralsund Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Vorpommern-Rügen Stralsund schließt Weihnachtsmarkt wegen Glättegefahr Von dpa | 19.12.2022, 17:11 Uhr

Aufgrund der Gefahr von Glatteis hat Stralsund am Montag seine Weihnachtsmärkte in der Innenstadt geschlossen. „Aufgrund der aktuellen Wetterlage schließt der Stralsunder Weihnachtsmarkt (...) seine Pforten an allen drei Standorten Alter und Neuer Markt sowie Rathauskeller“, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Diesen Schritt waren zuvor schon mehrere Kommunen im Land gegangen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte wegen des Sturmtiefs „Franziska“ für ganz Norddeutschland vor Eisglätte gewarnt.