Streit-Lärm und Geruch verraten Drogenhändler Von dpa | 26.04.2022, 17:14 Uhr

Ein lautstarker Streit mit Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus hat einen Drogendealer in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) verraten. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte, wurden in der Wohnung des 29-Jährigen insgesamt knapp sechs Kilogramm Rauschgift, Geld in szenetypischer Stückelung, Drogenutensilien sowie waffenähnliche Gegenstände entdeckt.