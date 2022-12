Erlebnisbad Wonnemar Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Nordwestmecklenburg Streit um fast eine Million Euro in Wismar beigelegt Von dpa | 16.12.2022, 14:34 Uhr

Ein Streit um fast eine Million Euro zwischen der Stadt Wismar und dem Erlebnisbad Wonnemar in der Hansestadt ist beigelegt. Die Hansestadt und die Wonnemar-Besitzergesellschaft HWR einigten sich auf einen Vergleich, wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte. Demnach bezahlt die HWR die von der Stadt geforderte Summe von 939.000 Euro, die Stadt wiederum verzichtet auf die bislang aufgelaufenen Verzugszinsen. Die Bürgerschaft habe dem vor dem Landgericht Schwerin geschlossenen Vergleich am Donnerstagabend einstimmig zugestimmt.