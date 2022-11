Geld Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Kommunen Streit um geplante kräftige Gehaltszulage für Landräte Von dpa | 29.11.2022, 12:25 Uhr

Ein geplanter kräftiger Gehaltszuschlag für die sechs Landräte in Mecklenburg-Vorpommern sorgt für Unmut in weiten Teilen der sogenannten kommunalen Familie. Der Städte- und Gemeindetag kritisierte am Dienstag heftig, dass die geplante Besoldungserhöhung nur die Landräte betreffe und nicht auch Oberbürgermeister, Beigeordnete und andere hauptamtliche Verwaltungsspitzen.