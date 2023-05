Rotmilan Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Umweltschutz Streit um Musikfestival am Rand von Naturschutzgebiet Von dpa | 31.05.2023, 17:10 Uhr

Ein brütender Rotmilan rund 50 Meter neben der Bühne des Musikfestivals „Psychedelic Experience 2023“ in den kommenden Tagen sorgt für Streit. Der BUND hat gegen die Genehmigung des Festivals in der Nähe von Lübz im Landkreis Ludwigslust-Parchim durch den Landkreis Widerspruch eingelegt, wie die Umweltorganisation am Mittwoch mitteilte.