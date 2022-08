ARCHIV - Ein Lehrer steht im Unterricht an der Tafel. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild FOTO: Marijan Murat up-down up-down Zulassung Streit um neue Privatschule in Stralsund beigelegt Von dpa | 03.08.2022, 16:09 Uhr

Im Streit um die Zulassung einer privaten Schule in Stralsund hat es kurz vor Beginn des neuen Schuljahres in Mecklenburg-Vorpommern eine Übereinkunft gegeben. Wie das Bildungsministerium am Mittwoch in Schwerin mitteilte, kann die Schule in freier Trägerschaft der Initiative „unseKinder gGmbH“ mit der Grundschule und der Integrierten Gesamtschule mit den fortführenden Jahrgangsstufen 5 und 6 an den Start gehen. Diese Entscheidung erfolgte erst nach Einschaltung des Verwaltungsgerichts in Greifswald.