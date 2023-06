Der Angeklagte hörte sich aufmerksam an, was die Gutachter zu sagen hatten. Foto: Andreas Frost up-down up-down Strömkendorf-Prozess in Schwerin Sieben Brandstiftungen und eine Frage: Wo war der Angeklagte? Von Andreas Frost | 30.06.2023, 18:22 Uhr

Im Prozess um das niedergebrannte Flüchtlingsheim in Groß Strömkendorf konnte ein Gutachter nicht präzise sagen, wann das Feuer gelegt wurde. Dabei kommt es in diesem Verfahren auf jede Minute an.