Westmecklenburg Stromausfall nach Traktor-Unfall: 600 Haushalte betroffen Von dpa | 25.08.2023, 16:43 Uhr Stromausfall Foto: Matthias Bein/dpa/Archivbild up-down up-down

Zum zweiten Mal in drei Tagen ist in Teilen Westmecklenburgs der Strom ausgefallen, weil ein Traktor gegen einen Strommast gefahren ist. Am Freitag waren 600 Kunden in der Nähe des Ratzeburger Sees im Landkreis Nordwestmecklenburg betroffen, wie aus einer Mitteilung des zuständigen Energieversorgers Wemag hervorgeht. Ein Traktor sei zwischen den Orten Schlagsdorf und Thandorf gegen einen Mittelspannungsmast gefahren.