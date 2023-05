Mit dem Wechsel zu einem günstigen Alternativanbieter lassen sich in MV hunderte Euro sparen Foto: keystone up-down up-down Energiekosten Strompreise in MV sinken wieder – Anbieterwechsel kann sich lohnen Von Udo Roll | 26.05.2023, 05:00 Uhr

Insbesondere alternative Versorger geben Preissenkungen an der Börse an ihre Kunden weiter. Haushalt in MV kann bei einen Wechsel zum günstigsten Stromtarif hunderte Euro sparen.