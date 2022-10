Kita Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration up-down up-down Bildung Studie bemängelt Personalquote in der Kinderbetreuung Von dpa | 20.10.2022, 05:57 Uhr

Einer Studie der Bertelsmann Stiftung zur frühkindlichen Bildung zufolge ist die Personalausstattung in Krippen und Kindergärten in Mecklenburg-Vorpommern ungenügend. „Mecklenburg-Vorpommern wird zwar 2023 genügend Kita-Plätze haben, um den Bedarf der Eltern zu erfüllen. Allerdings ist die Personalausstattung in der Mehrzahl der Gruppen nicht kindgerecht, so dass der Bildungsauftrag für die meisten Kinder nicht umgesetzt werden kann“, sagte Kathrin Bock-Famulla, Expertin für frühkindliche Entwicklung der Bertelsmann Stiftung, am Donnerstag in Gütersloh.