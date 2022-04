Studium FOTO: Peter Kneffel Bildung Studie: Duales Studium führt im Nordosten ein Nischendasein Von dpa | 20.04.2022, 10:40 Uhr

Nur 1,7 Prozent aller Studierenden in Mecklenburg-Vorpommern studiert einer Studie zufolge dual. Im Bundesländer-Vergleich liege der Nordosten mit diesem Anteil auf Platz 13 (Stand: WS 19/20), Spitzenreiter Saarland weise dagegen eine Quote von fast 30 Prozent aus, teilte das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) am Mittwoch in Gütersloh mit. Der Frauenanteil unter den 664 im Wintersemester 2019/20 immatrikulierten Studierenden habe jedoch mit 56 Prozent ein gutes Stück über dem Bundesschnitt von 45 Prozent gelegen.