Untersuchung Studie zu Erkrankungen rund um Deponie Ihlenberg vorgestellt Von dpa | 13.07.2023, 01:48 Uhr

Erkranken Beschäftigte der Deponie Ihlenberg oder Anwohner überdurchschnittlich oft an Krebs? Eine Studie war dieser Frage gewidmet - am Donnerstag will das Sozialministerium von Mecklenburg-Vorpommern die Ergebnisse in Schwerin (15.30 Uhr) vorstellen. Das Institut für Community Medicine der Universitätsmedizin Greifswald war mit der Untersuchung beauftragt worden. Die Deponie liegt bei Schönberg im Kreis Nordwestmecklenburg. Der Untersuchungszeitraum betraf den Angaben zufolge die Jahre 2009 bis 2018.