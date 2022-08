ARCHIV - Studierende mit Mund- und Nasenmaske sitzen in einem Hörsaal. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow up-down up-down Hochschulen Studienanfänger können sich seit Montag einschreiben Von dpa | 01.08.2022, 13:21 Uhr

Angehende Studenten können sich seit Montag an Mecklenburg-Vorpommerns Universitäten für die zulassungsfreien Studiengänge einschreiben. An den Fachhochschulen in Neubrandenburg, Stralsund und Wismar läuft die Bewerbungsphase bereits, wie das Wissenschaftsministerium in Schwerin mitteilte. In Neubrandenburg und Stralsund werden demnach Bewerbungen für zulassungsfreie Studiengänge bis zum 31. August angenommen, in Wismar bis zum 15. August. Die Einschreibung an den Hochschulen erfolge online. Mehrere hundert verschiedene Studiengänge würden angeboten.