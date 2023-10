Nach der Sturmflut laufen vielerorts die Aufräumarbeiten, doch nicht überall hat sich die Lage entspannt. In Wieck auf dem Darß droht diese derzeit weiter zu eskalieren. Dort ist am Vormittag ein Deich auf einer Länge von zehn Meter gebrochen, rund 200 Meter weiter droht ein weiteres Stück zu brechen. Die Feuerwehr, die seit dem Abend im Einsatz war, den Deich zu verstärken, musste die Aktionen abbrechen und sich aus Sicherheitsgründen zurückziehen.

Evakuierungen derzeit nicht angedacht

Das Wasser läuft ungehindert ins Landesinnere. Derzeit ist der Stand am Deich vor dem Bodden rund 80 Zentimeter höher als dahinter. Die Feuerwehr hat daher begonnen, die Gebäude und Flächen mit Sandsäcken zu schützen. Evakuierungen sind derzeit nicht angedacht, allerdings wird die Situation weiter aufmerksam beobachtet. „Die Lage ist ernst“, sagt Bürgermeisterin Anke Schüler. „Wasser war stärker als wir. Wir müssen unsere Häuser und Einwohnern sichern.“

Es gibt umfangreiche Sicherungsmaßnahmen. Foto: Stefan Tretropp

Unterstützung aus der Luft notwendig?

„Wenn er hier durchbricht, wird es gefährlich für die Häuser, aber wir geben alles“, sagt auch Kreisbrandmeister Kay Mittelbach. Eigentlich sollte sich die Situation am Vormittag schon bessern, allerdings stieg das Wasser auch am Mittag noch weiter. Daher werde auch geprüft, ob die Helfer am Boden durch Hubschrauber unterstützt werden könnten, die Bigpacks absetzen. Auch er spricht von einer sehr dynamischen Lage.

Das Wasser steht in Bodden noch 80 Zentimeter höher als hinter dem Deich und überflutet die Wiesen. Foto: Stefan Tretropp

Strand abgetragen, Dünen weggespült

In Ahrenshoop sind die Folgen der Sturmflut ebenfalls sichtbar. Der Strand ist dort abgetragen, die Dünenkanten bis zu einen Meter weggespült.