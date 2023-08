Wetter Sturmwarnung stoppt Fährbetrieb nach Hiddensee und Rügen Von dpa | 07.08.2023, 11:50 Uhr Wetter Norddeutschland - Sturm Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down

Ein Ostseetief sorgt an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns mit orkanartigen Böen für eine schwere Sturmlage. Dazu kommt teils heftiger Regen. Auf See könnte es ungemütlich werden. An einigen Orten müssen Urlauber nun umplanen.