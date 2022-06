ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler Rügen Suchaktion: Entkräftete Touristen von E-Bike-Tour gerettet Von dpa | 17.06.2022, 14:58 Uhr

Ein Ehepaar hat im Zuge seiner Radtour auf der Insel Rügen den Notruf gerufen, weil es am Ende seiner Kräfte war und nicht weiterfahren konnte. Der 74-Jährige und seine 59-jährige Frau befanden sich mit leeren Akkus ihrer E-Bikes in einem Wald bei Lietzow, abseits der herkömmlichen Radwege, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Da sie zuerst nicht wussten, wo sie waren, mussten die beiden von den Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr gesucht werden. Nur mit Hilfe einer telefonischen Anleitung konnte der Urlauber schließlich über sein Smartphone den Standort bestimmen.