ARCHIV - Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild FOTO: Roland Weihrauch Innenministerium Suche nach Vermissten: Polizei überwachte mehr Telefone Von dpa | 16.06.2022, 14:46 Uhr

Die Polizei hat zuletzt in mehr Fällen Festnetztelefone oder Handys angezapft. Im Jahr 2020 habe es 211 Überwachungen von Telekommunikation gegeben nach 197 im Jahr davor, wie das Innenministerium am Donnerstag in Schwerin mitteilte.