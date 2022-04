Bahnhof FOTO: Sebastian Gollnow Tourismus Südbahn-Saisonverkehr wird ausgebaut: Start zu Ostern Von dpa | 01.04.2022, 13:29 Uhr | Update vor 9 Min.

Der zu den Osterferien startende Saisonverkehr auf der Südbahn wird ausgebaut. Die Regionalbahnen zwischen Waren und Malchow (RB15) sowie zwischen Parchim und Plau am See (RB19) fahren nun alle zwei Stunden, zudem wird der Zugverkehr mit der Buslinie 77 zwischen Parchim und Malchow ergänzt, wie die Ostdeutsche Eisenbahn Odeg am Freitag in Berlin mitteilte. Das Unternehmen übernimmt in diesem Jahr zum ersten Mal die Fahrtstrecke des RB15, die am Wochenende zudem weiter nach Plau am See verlängert werden soll, um Touristen anzulocken.