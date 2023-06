Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Supermarkt-Brand in Laage löst Großeinsatz aus Von dpa | 12.06.2023, 06:10 Uhr

Ein Supermarkt in Laage (Landkreis Rostock) ist am Sonntagabend in Brand geraten. Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache in einer Garage ausgebrochen und dann auf das Geschäft übergesprungen, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr sei mit 78 Einsatzkräften vor Ort und versuche das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Wegen des dichten Rauchs seien Anwohner gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.