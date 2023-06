Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Syrer niedergestochen und lebensgefährlich verletzt Von dpa | 20.06.2023, 10:34 Uhr

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung ist ein Mann aus Syrien in Neubrandenburg lebensgefährlich verletzt worden. Der 34-Jährige wurde am Montag mit lebensbedrohlichen Stichverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Der Täter sei nach dem Vorfall geflüchtet. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Geschädigte vorher an einem Imbissstand in einem Einkaufszentrum mit einem anderen Mann in Streit geraten sein. Hinweise auf einen politischen Hintergrund der Tat gebe es bisher nicht.