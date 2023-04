In Ribnitz-Damgarten wurden Polizisten von einem alkoholisierten Mann angegriffen. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa/Archiv up-down up-down Ribnitz-Damgarten Täter greift Pizzabote an und landet in der Zelle Von Anni Hintz | 14.04.2023, 05:58 Uhr

Am Mittwochabend griff ein Unbekannter einen Pizzalieferanten in Ribnitz-Damgarten an. Als die Polizei kam, attackierte der Mann auch die Beamten.