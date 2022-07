Im Juni feierten 600 Jugendliche in Laage ein kleines Festival. FOTO: Herr Fotograf/ Mathias Rövensthal up-down up-down Logo NEO Tag am Meer auf Rügen und Co. Lust zu tanzen? Hier organisieren junge Menschen ihre eigenen Festivals Von Katharina Golze | 15.07.2022, 17:27 Uhr

Am Wochenende feiern Hunderte beim „Tag am Meer“ auf Rügen. Organisiert hat es die Landjugend. Und auch „Ton Laage“ in Laage und „Fette Weide“ bei Brüel planen die Jugendlichen selbst.