Tag der Deutschen Einheit in Schwerin 2024 feiert Deutschland in MV Von Max-Stefan Koslik | 16.08.2022, 13:43 Uhr

Der Tag der Deutschen Einheit wird jährlich in dem Land begangen, das den Vorsitz im Bundesrat hat. Am Dienstag beschloss das Kabinett in Schwerin, dass der Tag der Deutschen Einheit 2024 in der mecklenburgischen Landeshauptstadt stattfindet.