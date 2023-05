Kennen Sie Ihre Nachbarn? Der 26. Mai ist ein Anlass, das zu ändern. Foto: freepik up-down up-down Tag der Nachbarn in MV Hallo Fremder! Wie wir unsere Nachbarn besser kennenlernen Eine Kolumne von Katharina Golze | 25.05.2023, 10:34 Uhr

Viele kennen ihre Nachbarn nur vom Grüßen. Reporterin Katharina Golze will das ändern. Sie sammelt Tipps fürs Kennenlernen und findet viele Nachbarschaftstreffs am 26. Mai, dem Tag der Nachbarn, in MV.