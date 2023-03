Viele Töpfereien erwachen mit dem Tag der offenen Töpferei am 11. und 12. März aus dem „Winterschlaf“. Die Besucher tragen nicht nur Leben in die Werkstätten, sondern oft auch das erste Geld. Foto: Julia Miksch up-down up-down Tag der offenen Töpferei 2023 Hereinspaziert! 91 Töpfereien öffnen in MV ihre Türen Von Anja Bölck | 06.03.2023, 14:30 Uhr

Die Töpferwerkstätten im Land fahren ihre Öfen hoch. Am 11. und 12. März starten sie mit dem Tag der offenen Töpferei in die Saison. Warum machen so viele mit?