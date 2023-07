Rettung von Migranten im Mittelmeer Foto: Matias Chiofalo/EUROPA PRESS/dpa up-down up-down Fluchtroute Tag der Seenotrettung: Mehr Engagement im Mittelmeer nötig Von dpa | 28.07.2023, 15:22 Uhr

Die Jugendorganisation der Grünen in Mecklenburg-Vorpommern macht anlässlich des bevorstehenden Tages der Seenotrettung auf das Ertrinken Geflüchteter im Mittelmeer aufmerksam. Zwar habe dort allein 2022 die zivile Seenotrettung Tausende Menschen vor dem Ertrinken gerettet, sagte Landessprecherin Bellis Stemmermann am Freitag. „Dennoch sterben dort weiterhin unzählige Menschen, weil Seenotrettungsorganisationen die Gelder fehlen, um mehr Rettungseinsätze durchzuführen und durch absurde Maßnahmen an ihrer Arbeit gehindert werden.“