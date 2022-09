Kanonenbootschuppen Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down Kultur Tag des offenen Denkmals: Blick hinter verschlossene Türen Von dpa | 09.09.2022, 17:21 Uhr

Alljährlich am zweiten September-Sonntag gewähren Vereine, öffentliche Einrichtungen oder private Eigentümer bundesweit Einblick in Denkmäler. Auch in MV werden Interessierte vielerorts fündig.