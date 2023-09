Arrrrrgh, ihr Land- und Wasserratten! Diesen Dienstag ist es wieder so weit. Am 19. September wird der internationale „Sprich-wie-ein-Pirat-Tag“ gefeiert. Auch wenn Olaf Scholz dem Piratendasein mit dem Ablegen seiner Augenklappe kürzlich abgeschworen hat, gibt es genügend Freibeuter weltweit, die diesen besonderen Feiertag rum-freudig begehen. Joho, joho!

Wer erfand den Sprich-wie-ein-Pirat-Tag?

Der Tag kam – natürlich – mit einer Welle aus den USA über den großen Teich geschwappt. Erfunden haben ihn John Baur und Mark Summers, auch bekannt als Ol’ Chumbucket und Cap’n Slappy. Was anfangs als Blödelei zwischen Freunden begann, wurde 2002 dank einer Kolumne von Pulitzer-Preis-Gewinner Dave Barry zu einem der kuriosesten Feiertage weltweit. Seitdem ist der Talk Like a Pirate Day über die Weltmeere hinweg bekannt.

Als Mecklenburger und Vorpommer braucht man nicht lang, um sich wie ein Pirat zu fühlen. Gründe dafür gibt es gleich einen ganzen Grog-Krug voll. Das Wasser ist uns an der Küste wie im Inland immer nahe, Archäologen finden hierzulande regelmäßig wertvolle Münzschätze und mit Klaus Störtebeker kommt der wohl berühmteste Freibeuter Deutschlands möglicherweise – andere Quellen behaupten anderes – aus Wismar. Ein echtes Piraten-Action-Open-Air-Theater findet man zudem nur in Grevesmühlen.

Es liegt uns Nordlichtern quasi in der DNA. Damit aber wirklich niemand über die Planke gehen muss, hier ein paar Tipps für die richtige Piratenstimmung.

Zum Streamen: „One Piece“ auf Netflix

Ende der 1990er-Jahre als Manga-Reihe in Japan gestartet und seit 1999 auch als Anime-Serie zu sehen, liefert „One Piece“ Piratenabenteuer ohne Ende. Seit Ende August können Fans Kapitän Monkey D. Ruffy und den Strohhutpiraten auch per Streaming folgen. Netflix hat mit dem Segen des „One Piece“-Erfinders Eiichiro Oda eine Realverfilmung im Serien-Format produziert – eine zweite Staffel wurde bereits bestätigt.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Zum Inhalt: Monkey D. Ruffy ist ein junger Abenteurer, der schon immer den Wunsch nach Freiheit hatte. Eines Tages kehrt er seinem kleinen Dorf den Rücken und begibt sich auf eine gefährliche Reise, um einen legendären Schatz zu finden, der ihn zum König der Piraten machen soll. Doch dazu braucht er zunächst ein Segelschiff und natürlich ein Team.

Auch wenn Autor Oda mehr als 25 Jahre nach Erscheinen des ersten Manga ein Ende in Aussicht stellt, gibt es mit den über 100 Bänden reichlich Stoff für weitere Piratenfeiertage und Streaming-Abende.

Zum Zocken: „Monkey Island“ für PC und Switch

32 Jahre nach Veröffentlichung des ersten Teils erschien pünktlich zum Talk Like A Pirate Day 2022 „Return to Monkey Island“. Es ist der sechste Teil des wohl beliebtesten Abenteuerspiels weltweit, bei dem die Spieler Guybrush Threepwood folgen, der ein mächtiger Pirat werden will.

An „Monkey Island“ kommt kein Gamer vorbei. Schon gar nicht, wer ein echter Piraten-Fan ist. Foto: Cosmocover Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der leitende Entwickler Ron Gilbert ist wieder mit an Bord. Auch wenn die Grafik bereits von einigen „Fans“ kritisiert wurde, macht das Adventure auf der Nintendo Switch oder dem PC noch genauso viel Spaß wie die ersten Teile auf dem Amiga. Aber Vorsicht vor dem dreiköpfigen Affen!

Zum (Analog-)Spielen: „Robinson Crusoe“

Einst auf einer einsamen Insel gestrandet, ist Robinson Crusoe zwar kein Pirat gewesen, gefühlt haben dürfte er sich trotzdem wie manch abgehalfterter Freibeuter, der über die Planke ging und auf einem Eiland fern der Zivilisation landete.

Im Gesellschaftsspiel „Robinson Crusoe – Abenteuer auf der Verfluchten Insel“ wagen sich bis zu vier Spieler zu einem Abenteuer auf einer einsamen Insel. Mal müssen sie sich vor einem Vulkan, der auszubrechen droht, retten, mal müssen sie auf sich aufmerksam machen, um endlich von der verdammten Insel runterzukommen. Immer gemeinsam als Team statt einsam wie das Original.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Das Regelheft ist zwar recht umfangreich, das Ambiente dafür geradezu perfekt karibisch. Ob Unterschlupf bauen, Tiere jagen oder Pflanzen zur Medizinherstellung sammeln, die Spieler haben allerlei zu tun. Realistischer wird es nur auf einer echten einsamen Insel – aber wer will das schon, wenn man ehrlich ist. Für bis zu zwei Stunden können die Pseudo-Abenteurer zumindest ein Gefühl für so ein Leben bekommen. Im Oktober erscheint zudem eine Deluxe Edition mit 18 Miniaturen.

Zum Anschauen: „Die Piratenbraut“

Es ist ein echter Filmklassiker, der deutlich besser ist als sein Ruf. „Die Piratenbraut“ mit Geena Davis in der Hauptrolle bietet alles, was ein Piratenfilm braucht: rasante Action, Schwertkämpfe, markige Sprüche und viel Boom-Boom.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Wer abseits von „Fluch der Karibik“ Freibeuterfreuden erleben möchte, ist mit diesem Schmuckstück von 1995 gut bedient. Dass Regisseur Renny Harlin das Studio knapp in den Ruin trieb, ist dem Film anzusehen. Zur Freude des Zuschauers. Große Sets, tolle Kostüme und viele Explosionen kosten eben mächtig Geld. Aye!

Während „Die Piratenbraut“ im vergangenen Jahr zumindest im Pay-TV gezeigt wurde, ist er dieses Jahr nur bei diversen Video-on-Demand-Portalen oder ganz klassisch auf DVD zu bekommen. Studiocanal brachte im August 2023 auch eine restaurierte Fassung in 4K als Blu-ray auf den Markt.

Zum Lachen: Flachwitze aus dem Piraten-Milieu

In der Welt der Freibeuter gibt es wahrlich unzählige Piratenwitze, einer flacher als der nächste. Und sie funktionieren alle gleich. Was ist die Lieblingsmodemarke von Piraten? Arrrrrrmani. Oder: Was sagt ein Pirat, wenn er eine trockene Wiese sieht? Ah, Heu! Oder auch: Piraten weinen nicht, sie heulen Rum.

Sie sind leicht zu merken und mit der Hilfe von etwas Grog sogar richtig lustig. Das Internet ist voll von ihnen, aber einen knallhart recherchierten Witz gibt es noch auf Kosten der Hafenspelunke: Was macht ein Pirat auf dem Tennisplatz? Er störte Becker. In diesem Sinn: Einen unterhaltsamen Piraten-Tag!