Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizeieinsatz Tankbetrüger füllt Fass und flieht: Bei Parchim gestellt Von dpa | 05.09.2022, 12:22 Uhr

Ein Mann aus Rostock hat sich mit der Polizei wegen eines größeren Tankbetruges ein kilometerlanges Wettrennen geliefert - und verloren. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, ereignete sich der Vorfall am Samstag an der Autobahn 24 bei Parchim (Ludwigslust-Parchim). Es war um Dieselkraftstoff im Wert von 1450 Euro gegangen, da der Mann auch ein Diesel-Fass auf einem Hänger befüllt, aber nicht dafür bezahlt hatte.