Justitia FOTO: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Rostock Tankbetrüger gestellt und zu Bewährungsstrafe verurteilt Von dpa | 26.08.2022, 11:18 Uhr

Die Polizei im Landkreis Rostock hat einen Tankbetrüger gefasst, der in einem beschleunigten Verfahren von einem Gericht bereits zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden ist. Wie ein Polizeisprecher am Freitag in Güstrow sagte, handelt es sich um einen 32-jährigen Mann, der die vorgeworfenen Taten auch eingeräumt hatte. Der Geständige wurde vom Amtsgericht Rostock wegen Betrugs in mehreren Fällen und Verstößen gegen das Waffen- und Drogengesetz zu fünf Monaten Haft verurteilt, ausgesetzt für zwei Jahre auf Bewährung.