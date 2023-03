Der Tanklastwagen liegt im Graben. Foto: Stefan Tretropp up-down up-down Unfall auf B105 bei Ribnitz-Damgarten Tanklastwagen stürzt nach Überholvorgang in Graben - Bergung läuft Von Stefan Tretropp | 16.03.2023, 07:40 Uhr

Ein Unfall am Abzweig Borg nahe Altheide hat am Donnerstagmorgen für starke Behinderungen gesorgt. Die B105 musste zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt werden.