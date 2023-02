Verdi Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarife Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst: Demo angekündigt Von dpa | 01.02.2023, 15:38 Uhr

Im Streit um den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi für Freitag zu einer Kundgebung vor dem Rostocker Rathaus aufgerufen. Der Aufruf richte sich an Vertreter von Betrieben und Dienststellen des öffentlichen Dienstes des Bundes und der Kommunen, insbesondere der Stadt Rostock, teilte Verdi am Mittwoch mit. Der gerade offiziell in ihr Amt gestarteten Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) sollen symbolisch 4000 Unterschriften übergeben werden.