Tarife Tarifverhandlungen der norddeutschen Metallindustrie starten Von dpa | 14.09.2022, 02:03 Uhr

Die Tarifverhandlungen für die 130.000 Beschäftigten der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie beginnen am Freitag in Bremen. Zeitgleich ruft die IG Metall Küste zu einer Demonstration mit Kundgebung in der Bremer Innenstadt auf. Die Gewerkschaft stellt heute (10.00 Uhr) ihre Forderungen und den weiteren Ablauf der Tarifrunde vor. Der Tarifbezirk Küste umfasst Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und das nordwestliche Niedersachsen.