ARCHIV - Ein Beschäftigter trägt bei einem Warnstreik eine Warnweste von Verdi. Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild FOTO: Tom Weller up-down up-down Verdi Tarifverhandlungen im kommunalen Nahverkehr begonnen Von dpa | 29.06.2022, 18:58 Uhr

Für rund 2400 Beschäftigte in Unternehmen des kommunalen Nahverkehrs in MV haben am Mittwoch in Rostock die Tarifverhandlungen begonnen. Dabei hat die Gewerkschaft Verdi ihre Forderungen dargelegt, der kommunale Arbeitgeberverband (KAV) wies sie als zu hoch zurück.