ARCHIV - In einem Wahllokal füllen Wähler ihre Stimmzettel aus. Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Symbolbild FOTO: Bernd Wüstneck Kommunalwahlen Tausende Einwohner zu Bürgermeisterwahlen aufgerufen Von dpa | 08.05.2022, 03:51 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Sonntag (08.00 Uhr) rund 100.000 Wählerinnen und Wähler an die Wahlurnen gerufen, um Bürgermeister neu zu bestimmen. So werden die hauptamtlichen Verwaltungschefs in Bergen auf Rügen, Stralsund und Wolgast in Vorpommern sowie Malchin (Mecklenburgische Seenplatte), Hagenow und Neustadt-Glewe (Ludwigslust-Parchim) gewählt.