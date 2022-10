Demonstration gegen die Energiepolitik und gegen Coronamaßnahmen Foto: Bodo Schackow/dpa up-down up-down Demonstrationen Tausende Menschen protestieren am Tag der Deutschen Einheit Von dpa | 03.10.2022, 22:05 Uhr

Mehrere Tausend Menschen haben sich am Tag der Deutschen Einheit zu Aktionen und Demonstrationen in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt versammelt. Nach ersten Angaben der Polizei gingen allein in Gera rund 10.000 Menschen am Montag auf die Straße. Teilnehmer protestierten auch in anderen Städten lautstark mit Trillerpfeifen und Trommeln gegen die aktuelle Politik der Bundesregierung, die Inflation und den Krieg in der Ukraine. Zudem wurde ein Ende der Sanktionen gegen Russland gefordert.