Das Sonnenblumenhaus 30 Jahre nach den ausländerfeindlichen Ausschreitungen FOTO: Jens Büttner up-down up-down 30 Jahre ausländerfeindliche Krawalle in Rostock Tausende zur Großdemo in Lichtenhagen erwartet Von Thomas Volgmann | 23.08.2022, 17:05 Uhr

Am 27. August veranstaltet das Bündnis „Gedenken an das Pogrom. Lichtenhagen 1992“ um 14 Uhr in Rostock eine Demonstration. Aus allen Teilen der Bundesrepublik werden Teilnehmer erwartet.