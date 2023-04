Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuer Technik-Defekt Ursache für Brand mit 450.000 Euro Schaden Von dpa | 18.04.2023, 12:23 Uhr

In Boizenburg an der Elbe hat ein Feuer die Anwohner beunruhigt. Eine Halle im Hafen brannte am Montagabend. Es war nicht das erste Mal.