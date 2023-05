Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Kommunikation Telefone bei der Polizei in MV mehrere Stunden gestört Von dpa | 08.05.2023, 14:12 Uhr

Bei der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern sind am Montag viele Telefone über Stunden gestört gewesen. Die Ausfälle begannen gegen 10.00 Uhr, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rostock mitteilte. Gegen 13.30 Uhr sagte sie: „Das Gröbste liegt hinter uns.“ Eine ganze Reihe von Revieren war nach Angaben der beiden Polizeipräsidien in Neubrandenburg und Rostock von den Telefon-Ausfällen betroffen. Der Notruf habe aber die ganze Zeit funktioniert, hieß es.