Vorpommern-Rügen Teleskoplader stürzt von Schiff: Fahrer schwer verletzt Von dpa | 14.12.2022, 09:15 Uhr

Ein Fahrer eines Teleskopladers ist in Stralsund bei Arbeiten auf einem Schiff filmreif verunglückt. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, stürzte der 53-Jährige mit dem tonnenschweren Gerät am Dienstag in einem Hafen am Strelasund fünf Meter in die Tiefe. Dabei hatte der Fahrer noch Glück im Unglück, wie der Polizeisprecher sagte. Der Teleskoplader mit dem weit ausgefahrenen Ladearm verlor das Gleichgewicht und landete mit den Rädern auf dem Beton des Kais, neben dem das Schiff lag. Der Fahrer wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.