Eine teure Motorjacht ist in der Nacht zum Samstag am Sundhagener Hafen „Marina Neuhof“ (Landkreis Vorpommern-Rügen) komplett ausgebrannt. Der Sachschaden liegt bei rund 50.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Als die Feuerwehr die Jacht gegen 1.00 Uhr morgens vorfand, stand das Schiff bereits vollständig im Flammen. Die Einsatzkräfte konnten die Jacht nicht mehr retten, sodass sie schließlich am Hafen unterging. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei auch dem Verdacht der Brandstiftung nach. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit möglichen Hinweisen bei ihr zu melden.