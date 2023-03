Jenz Otto Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild up-down up-down Unternehmen Textilbranche holt wieder auf: Sorge um steigende Kosten Von dpa | 03.03.2023, 13:31 Uhr

Nach herben Einbußen in der Corona-Krise hat die ostdeutsche Textilindustrie beim Umsatz aufgeholt. Für viele Firmen hätten die Produktionskosten aber stärker zugelegt als die Erlöse, sagte der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes VTI, Jenz Otto, am Freitag im sächsischen Hohenstein-Ernstthal. Die Umsätze seien im vergangenen Jahr im Schnitt um 7 Prozent und die Kosten durch Löhne, Energie, Transport und Rohstoffe um 11 Prozent gestiegen. So habe die Branche insgesamt zwar die Umsatzzahlen von 2019 wieder erreicht. Preisbereinigt liege sie jedoch noch unter dem Vor-Corona-Niveau.