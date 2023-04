Feine Sahne Fischfilet meldet sich 2023 nicht nur mit Open Air Tpur und neuem Album zurück, sondern auch mit ihrem Heimat-Festival „Wasted in Jarmen“. Foto: Erik Weiss up-down up-down Feine Sahne Fischfilet Tickets ab 26. April: Wasted in Jarmen Festival ist 2023 zurück Von Katharina Golze | 24.04.2023, 18:12 Uhr | Update vor 32 Min.

Seit Jahren veranstaltet die Punkrock-Band Feine Sahne Fischfilet in Vorpommern das Festival „Wasted in Jarmen“. Nach langer Pause verkünden sie nun Details für 2023 an.