Tierquälerei in Polzow Unbekannte fügen Pferd schwere Verletzungen zu

Unbekannte haben im Süden Vorpommerns ein Pferd so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste. Wie ein Polizeisprecher sagte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zu Dienstag in Polzow bei Pasewalk (Vorpommern-Greifswald). Nach bisherigen Erkenntnissen stand die Stute auf einer Weide am Ortsrand. Die Eigentümer fanden sie am Morgen. Laut Polizei wurden ihr mehrere große Schnittwunden im Beckenbereich zugefügt.